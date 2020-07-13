Деньги из ветра: для развития альтернативной энергетики нужен благоприятный инвестиционный климат

О необходимости использования возобновляемых источников энергии — ветра, солнца, воды – в стране в последнее время говорится немало. Но за прошлый год объем выработки такой электроэнергии был невелик — чуть более 7%. К 2030 году эту цифру планируется довести до 30%. Для этого начата подготовка соответствующих предложений с привлечением компании-консультанта для определения оптимального предела дополнительных мощностей, подключаемых к электрической сети.

В августе планируется подписать ряд соглашений в сфере возобновляемой энергии, и соответствующие документы уже представлены инвесторам.

Экономист Фуад Ализаде заявил #, что сейчас создается соответствующая законодательная база, благодаря которой эта отрасль будет развиваться более интенсивно.

«Наша страна уже привлекла компании ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов для реализации пилотных проектов по выработке солнечной и ветровой энергии. Работа над привлечением иностранных инвесторов продолжается. Но все еще остаются вопросы, которые предстоит решить, и над этим сейчас занимаются», – отметил он.

По его словам, наша страна имеет большие перспективы в развитии данной сферы. Ализаде подчеркнул, что многие компании понимают, что будущее за альтернативной энергетикой, а не за традиционным нефтегазовым сектором. Они уже сейчас работают на перспективу и готовы вкладываться в нее, подчеркнул экономист.

Прежде чем говорить о развитии альтернативной энергетики в Азербайджане, нужно лучше изучить возможности страны и успешный зарубежный опыт в данной сфере. Например, в Дании где-то половина электроэнергии вырабатывается за счет возобновляемых источников. До показателей Скандинавских стран нам очень далеко, однако можно рассмотреть опыт соседней Турции. Об этом # сказал экономист Натиг Джафарли.

«В этой стране начали использование солнечной энергии с южных регионов, а затем распространили на всю страну, и в те регионы, где солнца немного. Новые технологии позволяют вырабатывать электроэнергию даже в пасмурные дни. Население, заинтересованное в развитии возобновляемых источников энергии, получило беспроцентные кредиты от государства. Государство же закупает у граждан полученную, но не использованную электроэнергию. Этой программой воспользовалось уже 4 миллиона турецких граждан», – рассказал он.

И у нас можно применить данный опыт. Так, по словам Джафарли, только на Абшероне порядка 600 тысяч частных домов, и для того, чтобы в них получали солнечную энергию, нужно максимум 4 тысячи манатов на дом.

«В принципе, это небольшая сумма, но для многих граждан она нереальна. Другое дело, если правительство предоставит беспроцентный кредит или договорится с частными компаниями по данному вопросу. Граждане будут платить примерно столько же, сколько сейчас платят за электроэнергию, зато через несколько лет получат бесплатную электроэнергию. Кроме того, правительству необходимо будет принять решение о закупке электроэнергии у населения. Даже если цена закупки будет низкой, это все равно будет выгодно гражданам», – считает он.

По его словам, ранее были допущены некоторые ошибки, которые затормозили процесс развития данной сферы. В частности, в Сумгайыте был построен завод по производству солнечных панелей, но технологии при этом были устаревшими. Сейчас завод не работает. Использование новых технологий крайне важно, ведь благодаря им себестоимость получаемой электроэнергии падает и можно значительно увеличить охват распространения данной программой.

Для того, чтобы иностранцы делали инвестиции в нашу страну, в том числе в развитие возобновляемых источников энергии, нужен, по его словам более благоприятный инвестиционный климат. Для бизнесменов важна прибыль и защита своих интересов, и если они будут уверены, что получат в Азербайджане и то, и другое, у них будет гораздо больше заинтересованности.

Джафарли убежден, что в Азербайджане есть перспективы использования солнечной и ветреной энергии. И стимулируя данную отрасль, в ближайшие 10 лет можно добиться того, что 50% электроэнергии будет вырабатываться в стране за счет альтернативных источников.

Председатель исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что срок окупаемости оборудования для получения альтернативной энергии составляет примерно 15 лет, а инвесторы более заинтересованы в тех проектах, которые приносят быструю прибыль. Если перейти на такую электроэнергию, это, как говорит эксперт, приведет к росту цен на электроэнергию в стране, и правительство на это не пойдет.

Но, по его словам, стимулировать развитие альтернативной энергетики в Азербайджане можно и нужно. «Без госгарантий не обойтись. В стране есть закон о защите инвестиций, но важно, чтобы иностранные инвесторы были уверены в том, что он работает. Чтобы они пришли в страну, нужно также искоренить коррупцию», – сказал Агаев.

Эксперт считает, что надо обязать новостройки устанавливать солнечные батареи, которые, например, могут применяться в качестве аварийного источника электроэнергии. Он отметил, что те, кто будут производить электроэнергию, должны знать, что им будет кому продать излишки.

Довести долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году наша страна, по его мнению, не сможет, но реально достигнуть 20-22%. Надо учитывать, что параллельно с увеличением производства электроэнергии, будет увеличиваться и ее потребление.

«Чтобы развивать альтернативную энергетику, нужно проделать большую работу. Одна из проблем – кадровая. Просто высшего образования недостаточно, необходим соответствующий опыт. Нужны не только инженеры, но и монтажники, электрики. Нужна налаженная система обслуживания. Так, на Абшероне, – говорит Агаев, – много солнечных дней, но у нас очень пыльно, а скопление пыли неблагоприятно сказывается на работе солнечных панелей. Их надо своевременно чистить. Нужно обеспечение работы программного обеспечения, а значит и программисты. Важно также знание астрофизики».

Эксперт отметил, что уже не один год говорит и о необходимости развития в стране Solar cooking — приготовления пищи за счет использования энергии солнечного света. «В Индии, Пакистане, странах Африки благодаря солнечной кухне кормится немало человек. У нас же эта система не применяется и даже не обсуждается, несмотря на большое количество солнечных дней», –резюмировал он.