В Москве на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 79-й годовщины победы СССР над Германией во Второй мировой войне.

Это уже третий парад 9 мая после российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Сообщается, что в параде участвуют около 9 тысяч военных, в том числе тысяча участников войны. По Красной площади прошёл отдельный парадный расчёт из воевавших в Украине, в том числе семь награждённых звездой Героя России.

На трибуне присутствовал президент Владимир Путин. Кроме Путина, на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, а также специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, приехавший накануне, как и в прошлом году, в Москву на саммит ЕвразЭС, в этот раз на парад не остался.

В своём выступлении Путин назвал день Победы «главным праздником» России. Почти с самого начала своей речи он начал критиковать страны Запада, обвиняя их в реабилитации нацизма и в фальсификации истории. «Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но наши стратегические силы всегда в состоянии боевой готовности», — сказал Путин. Говоря о Второй мировой войне, он выступил с утверждением, что на гитлеровскую Германию работала вся Европа, а Советский Союз долго противостоял ей почти в одиночку. При этом он вспомнил о том, что Китай сопротивлялся «милитаристской Японии».

Путин упомянул и о так называемой специальной военной операции, назвав участников войны в Украине «героями». Слово «Украина» в своей речи он не упомянул. «За Россию, за победу, ура» — закончил он своё выступление.

Большинство стран мира отмечает день Победы над нацизмом 8 мая, в этот день в 1945 году было объявлено о капитуляции Германии. В СССР о победе объявили 9 мая. Выходным днём день Победы стал в 1965 году. В советские времена парады 9 мая не проводились, их ежегодное проведение — постсоветская традиция, введённая предшественником Путина Борисом Ельциным. В годы правления Путина идеологическое наполнение государственной пропаганды в день Победы постепенно менялось, праздник власти начали использовать для оправдания конфронтации с Западом, а затем и войны в Украине. (svoboda.org)