В среду, 8 мая, подавляющее число членов Палаты представителей отвергло предложение крайне правых республиканцев сместить с поста спикера Майка Джонсона за его решение поставить на голосование законопроект о предоставлении крупного пакета помощи Украине.

Инициатором предложения была депутат Мэрджори Тэйлор Грин, обвинившая Джонсона в отказе защищать приоритеты республиканцев. Главной претензией к Джонсону было его согласие дать ход в Палате представителей законопроекту о военной помощи Украине, против которого выступило большинство республиканцев. Законопроект был одобрен Конгрессом около трёх недель назад благодаря подавляющей поддержке демократов. Тэйлор упрекнула Джонсона в том, что тот вступил в союз с демократами ради сохранения своего поста.

Однако попытка лишить Майка Джонсона поста спикера была отвергнута не только демократами, но и подавляющим числом республиканцев.

«Как я говорил с самого начала, я намерен выполнять свою работу. Я намерен делать то, что я считаю правильным. Именно для этого я был избран на этот пост. Это то, что с моей точки зрения, означает быть лидером», – заявил после голосования Майк Джонсон, поблагодаривший коллег за поддержку.

Это была вторая за последние семь месяцев попытка нескольких крайне правых республиканцев сместить спикера, который был готов идти в законодательной деятельности на компромиссы с демократами. (svoboda.org)