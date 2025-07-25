Соединенные Штаты не поддержали Францию в ее намерении признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН», — написал он в X. Госсекретарь назвал решение Парижа безрассудным и добавил, что оно «лишь служит пропаганде ХАМАС» и является «пощечиной жертвам [случившегося в Израиле] 7 октября [2023 года]».

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, «сейчас главное — немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению». Он также выступил за демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы. По мнению Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государству Палестина и «позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока».