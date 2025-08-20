Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в антисемитизме из-за намерения французского лидера признать государство Палестина. Об этом 20 августа сообщила газета Politico.

«Ваш призыв к палестинскому государству подливает масла в антисемитский огонь. <…> Это вознаграждает террор [палестинского движения] ХАМАС, ужесточает отказ движения освободить заложников, поощряет тех, кто угрожает французским евреям», — процитировало издание слова Нетаньяху.

В ответ Макрон заявил, что Франция защищает соотечественников-евреев, несмотря на намерение признать Палестину суверенным государством.