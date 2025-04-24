США потребуют от России признать право Украины на армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 25 апреля в Москве.

Количество военнослужащих не приводится. Однако собеседники агентства отметили, что речь идет об адекватно оснащенной и укомплектованной армии, как того требуют Киев и его европейские союзники.

Это означает, что Путину придется отказаться от своей цели по «демилитаризации» Украины, о чем он заявлял в начале вторжения. Данный вопрос обсуждался весной 2022 года — во время последних прямых переговоров между странами в Стамбуле. Тогда Россия потребовала сократить украинскую армию до 85 тыс. военнослужащих, 342 танков и ограничить дальность полета ее ракет 40 километрами. Киев настаивал на 250 тыс. солдатах с 800 танками и ракетами, бьющими на 280 километров.

Однако после того как США отказались принять и даже пригласить Украину в НАТО, президент Владимир Зеленский заявил, что его стране понадобится полуторамиллионная армия. Он подчеркивал, что только равное с Россией число войск будет реальной гарантией безопасности и со временем приведет Украину к членству в Североатлантическом альянсе.

По данным ЦРУ, в ВСУ состоят 800 тыс. действующих бойцов и 400 тыс. резервистов. Входят ли в это число военнослужащие иностранных легионов, неизвестно. Зеленский подтверждал, что сейчас украинская армия почти вдвое меньше 1,5 млн. По его словам, ее содержание обходится в $40 млрд, а в случае расширения потребуется уже $60 млрд.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с премьером Великобритании Киром Стармером возглавляет коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину после завершения войны для сдерживания России, называл ВСУ самой большой армией в Европе. (moscowtimes.ru)