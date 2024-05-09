Семь взрослых и один ребенок получили ранения во время обстрела Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. По предварительной информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пять человек получили осколочные ранения, они доставлены в медицинские учреждения, еще троим помощь оказали на месте, они отказались от госпитализации.

«В городе в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах», — уточнил губернатор.

В Минобороны РФ отметили, что над силы ПВО уничтожили над регионом один дрон и пятнадцать реактивных снарядов.

С начала весны Белгородская область подверглась регулярным обстрелам и атакам со стороны диверсионно-разведывательных групп. Общее число погибших в результате украинских обстрелов с начала превысило 20 человек, и более ста человек получили ранения. (moscowtimes.ru)