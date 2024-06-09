Белгородские телеграм-каналы во второй половине дня в воскресенье публикуют фотографии крупного пожара в Ракитянском районе. Ранее в Белгородской области объявлялась ракетная опасность, а телеграм-канал Министерства обороны России сообщал о том, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.

По словам местных жителей, сначала они услышали взрывы, а затем начался пожар. Звуки, похожие на детонацию, слышны и на видео с пожаром. Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики пишет, что, по неподтверждённой информации, был атакован склад боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Ракитянском районе «горит нежилое помещение». Он не указал, что стало причиной пожара, но отметил, что жителей близлежащих домов эвакуируют «на безопасное расстояние». Пострадавших, по его данным, нет.

Украинские военные возможный удар пока не комментировали.

В Борисовском районе Белгородской области, по словам Гладкова, трое бойцов местной самообороны были ранены в результате атаки беспилотника.

Белгородская область, граничащая с Харьковской областью Украины, в последнее время, в особенности после начала наступления российских войск на харьковском направлении, подвергается обстрелам практически ежедневно. В конце мая стало известно, что США и ряд других стран сняли ряд ограничений на удары украинских военных по российской территории зарубежным оружием. Это касается в том числе приграничных районов Белгородской области. (svoboda.org)