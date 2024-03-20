На территории Белгородской области Российской Федерации будет ограничен въезд в ряд населенных пунктов.

Как передает #, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что решение об ограничении движения было принято в рамках «разработки дополнительных мер безопасности жителей Грайворонского городского округа».

По словам Гладкова, въезд ограничат на территории Козинки, Горы-Подол, Глотово, Грайворона, Новостроевки-первой, Новостроевкий-второй и Безымено.

«Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, Пограничной службы Министерства обороны и администрации», — объяснил он.

Гладков подчеркнул, что будет определен порядок посещения людьми своих жилых домов, чтобы те могли ухаживать за хозяйством. За это будут отвечать начальник управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев и глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

«Будем обеспечивать безопасный проход в то время, пока не будет обстрелов до места расположения дома и обратно», — сказал губернатор.