Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки выпустили около 80 снарядов по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области подчеркнул, что в результате обстрелов три человека получили ранения. Речь идет о жителях Шебекинского городского округа, по которому были выпущены три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

«Один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия. Есть трое пострадавших: у двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего — контузия головного мозга», — уточнил губернатор.