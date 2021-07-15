Спецпредставители президентов РФ и США по вопросам климата Руслан Эдельгериев и Джон Керри договорились о сотрудничестве в вопросах климатической политики в Арктике. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам визита Керри в Москву.

«Они будут работать вместе, а также с другими странами в целях активного содействия результативному проведению 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и Группе двадцати, деятельность которой вносит вклад в успех вышеуказанного мероприятия. В дополнение к этому они будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике», — говорится в документе, распространенном в четверг аппаратом Эдельгериева.

Как добавили в аппарате Эдельгериева, совместное заявление приобретает особую актуальность в контексте предстоящей 26-й сессии конференции, а также встреч Группы двадцати и форума ведущих экономик по энергетике и климату и российского председательства в Арктическом совете. (ТАСС)