За вечер среды в Тбилиси было совершено как минимум четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, которые выступают против закона об иноагентах.

Телеканал Formula показал кадры с камеры видеонаблюдения, как напали на представителя ЕНД Димитрия Чиковани. Видно, как его подкарауливают возле дома и избивают пять человек. Лица различить невозможно.

Кроме Чиковани объектами нападений стали байкер Лаша Гвинианидзе, брат лидера партии «Гирчи больше свободы», профессор Гия Джапаридзе и заместитель исполнительного директора Transparency International Georgia Гиорги Ониани.

Неизвестные подкарауливали их в разных точках города. Всем понадобилась медицинская помощь — в основном, травмы в области головы.

МВД Грузии не делало комментариев.

Нападениям предшествовали звонки с угрозами.

Со вторника в Тбилиси началась кампания звонков с неизвестных номеров активистам, которые участвуют в акциях протеста против закона об иноагентах. Звонившие использовали матерную лексику и угрожали расправой. Зафиксированы были десятки звонков. В ряде случаев звонили родственникам активистов.

Директор Альянса региональных вещателей Грузии Натиа Купрашвили сообщила, что ей несколько раз звонили и угрожали с иностранных номеров из-за позиции по закону об иноагентах.

По ее словам, первый звонок был с подставного украинского номера, затем с подставных номеров из Германии.

«Они называли мой адрес и говорили, что подкараулят меня возле моего дома», — сказала Купрашвили. Она намерена обратиться в МВД с требованием начать расследование по факту угроз.

Член партии «Гирчи» Борис Челе Куруа также сообщает, что во время звонка ему назвали адрес его дома и пригрозили убийством.

Звонок прошел и по номеру другого члена партии «Гирчи» Ники Мосиашвили, его сначала материли, после чего неизвестный требовал от него выйти из дома, заявив, что «здесь будет его конец».

«Грузинской мечте» заявили, что не имеют никакого отношения к «кампании матерных звонков » противникам закона об иноагентах и предположили, что они «сами это организовали».

«Конечно, «Грузинская мечта» не может стоять за этим, это невозможно. Думать, что мы опустились до такого уровня, это оскорбление», — заявил сегодня представитель правящей партии Гиа Вольский.

Оппозиционный телеканал Pirveli утверждает временем, что телефонные звонки гражданским активистам организованы через колл-центры, находящиеся под контролем властей. (newsgeorgia.ge)