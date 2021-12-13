Федеральное правительство Германии решило гарантировать инвестиции в борьбу с изменениями климата в ближайшие годы. В понедельник, 13 декабря, на заседании кабинета министров было принято решение вложить 60 млрд евро неиспользованных кредитных средств в климатический фонд.

Как заявил, представляя проект дополнительного бюджета на 2021 год, министр финансов Германии Кристиан Линднер, подобные вложения необходимы и соразмерны, чтобы обеспечить инвестиции, которые за время пандемии коронавируса сократились в четыре раза. «Никаких новых долгов при этом не планируется», — заявил Линднер. Бундестаг должен рассмотреть это предложение в ближайшие несколько недель, возможно, до конца января.

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о марафонском забеге для преобразования экономики в направлении климатической нейтральности. «С 60 млрд евро, которые мы утверждаем в дополнительном бюджете, начинается новый этап в этом направлении», — отметил он. Эти средства, отметил официальный представитель министерства, будут доступны в течение нескольких ближайших лет и направлены на реструктуризацию промышленности. (DW)