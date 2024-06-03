Европейский союз заявил о готовности инвестировать 10 млрд евро в развитие устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, сообщило представительство ЕС в Таджикистане.

Сообщается, что Европейский союз обязался вложить 10 млрд евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии как часть совокупного вклада международных партнеров.

«В рамках стратегии ЕС «Global Gateway» Европейская комиссия разрабатывает региональную транспортную программу для поддержки Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК)», — говорится в сообщении.

Кроме того, представительство сообщило, что советник Европейской комиссии Хенрик Хололей посетил Таджикистан в рамках миссии высокого уровня «Транскаспийский транспортный коридор (ТКТК)» — возрождение Шелкового пути».