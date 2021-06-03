В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова, обвиняемого во взяточничестве.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Р.Байрамов не признал себя виновным по выдвинутому против него обвинению.

Суд предложил бывшему замминистра дать свободные показания.

Адвокат Р.Байрамова выступил с ходатайством и отметил, что на данный момент его подзащитный не хочет давать показания: «Рафиг Байрамов хочет дать показания после того, как дадут показания в суде свидетели».

Р.Байрамов попросил удовлетворить ходатайство адвоката.

Судья удовлетворил ходатайство.

Процесс продолжится 8 июня.