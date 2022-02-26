Бывший хавбек сборной Азербайджана по футболу Александр Чертоганов, ныне проживающий в украинском городе Днепр, высказался azerisport.com о продолжающейся войне в его стране и рассказал о положении дел.

«Война началась. Ситуация плохая. Еще вчера утром были удары ракетами в Днепре, а по Харькову и Киеву в течение дня. Не то, что для меня или для всех здесь была прямая опасность. Взрыв ракеты видел где-то на расстоянии 6 км. Путин решил захватить Украину под предлогом опасности для России со стороны НАТО. Уже вышел указ о всеобщей мобилизации. Не знаю, когда закончится война. Если так продолжится, то, думаю, воевать пойдут все. Не сидеть же и ждать, когда взорвут тебя, твоих родных и близких», — сказал Чертоганов.