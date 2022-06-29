26 июня 2022 года президент Ильхам Алиев в ходе визита в Кяльбаджарский район заложил фундамент санатория «Истису». В этот же день Президент посетил Лачинский район и ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Строительство санатория и международного аэропорта предполагает создание рабочих мест. Между тем напомним, что в Трудовом законодательстве СССР существовало такое понятие, как «северные надбавки». Это были надбавки к заработной плате граждан, которые с риском для жизни работали на крайнем севере.После распада СССР «северные надбавки» были включены в трудовое законодательство Российской Федерации.

Работающие в Карабахе граждане Азербайджане также ежеминутно рискуют жизнью или же могут стать инвалидами в результате взрыва мины.

Так, 26 июня 2022 года сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант Ильхам Салманов в неслужебное время получил ранения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

К сожалению, такого рода происшествий при существующих обстоятельствах будет много, сотрудники, участвующие в восстановлении коммуникаций связи региона, часто становятся жертвами мин.

Хотим напомнить о том, что в ходе выступления в видеоформате на 11-й сессии Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего будущего» президент Ильхам Алиев заявил о том, что по предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин (https://zerkalo.az/ilham-aliev-armeniya-zalozhila-v-karabahe-bolee-milliona-min/).

Мы решили выяснить, существуют ли в Азербайджане надбавки за опасную работу. Для получения ответа мы обратились к юристу, специалисту по трудовому праву Азеру Гулиеву. «Трудовой кодекс Азербайджана подразумевает надбавки к заработной плате за вредную работу. «Но никаких надбавок за опасную работу Трудовой кодекс не подразумевает», — сказал Азер Гулиев.

По мнению депутата от Агдамского избирательного округа Агиля Аббаса, сегодня государство делает очень многое для очистки территории Карабаха от мин. «Но, несмотря на принятые меры, летальные исходы все же имеют место. Поэтому я считаю необходимым введение в Трудовой кодекс страны пункта о дополнительных выплатах тем, кто с риском для жизни работает на оккупированных территориях», — заявил # депутат Агил Аббас.