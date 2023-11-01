Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили # в ANAMA, с 1 по 30 октября в Тертерском, Агдамском, Ходжалинском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Лачинском, Джабраильском, Ходжавендском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах были обнаружены 767 противопехотных мин, 928 противотанковых мин и 8 537 неразорвавшихся боеприпасов.