«В настоящее время Азербайджан реализует одну из самых сложных и амбициозных работ по восстановлению и реконструкции. Процесс реконструкции начинается с разминирования. Массовое минирование – самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин. После окончания в ноябре 2020 года Отечественной войны в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана». Об этом в ходе выступления в видеоформате на 11-й сессии Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего будущего» заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан осуществляет на освобожденных территориях современное городское планирование, применяет концепции «зеленая энергия» и «нулевые отходы».

В течение 30 лет наши вынужденные переселенцы страдали от армянской оккупации и были лишены родных очагов. Первый пилотный проект для возвращения вынужденных переселенцев реализован в селе Агалы Зангиланского района. В мае нынешнего года первые жители села Агалы начали селиться на родных землях. Сегодня Агалы является одним из самых современных сел мира. Менее чем за восемь месяцев Азербайджан построил аэропорт в освобожденном от оккупации городе Физули. В настоящее время продолжается строительство еще двух аэропортов в освобожденных от оккупации Зангиланском и Лачинском районах.

Уже готовы генеральные планы некоторых освобожденных городов. Генеральный план города Шуша построен на сохранении его грандиозного исторического наследия.

В Агдаме, который превратится в промышленный центр Карабахского региона, мы строим совершенно новый город для десятков тысяч жителей. Уже функционирует Агдамский промышленный парк, территория которого составляет 200 гектаров, он открыт для инвесторов и предпринимателей. Город Зангилан строится с учетом его интеграции в природу и превращения в город-парк.

В целом, наша цель в процессе реконструкции заключается в сочетании качества и темпов. В числе наших приоритетов в данном процессе будет охрана окружающей среды.

Наша цель — строительство в соответствии с Целями устойчивого развития инклюзивных, безопасных, надежных и устойчивых городов и сел. В новых городах и селах условия жизни и труда будут составлять единство», — сказал президент.