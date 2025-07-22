Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гаджигабул–Бахрамтепе–Миндживан (10 км)–Сабирабад Сабирабадского района.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гаджигабул–Бахрамтепе–Миндживан (10 км)–Сабирабад, соединяющей 15 населенных пунктов с населением в шестьдесят одну тысячу человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется первоначально 2,1 миллиона (два миллиона сто тысяч) манатов.