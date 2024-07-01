Азербайджан оказал очередную гуманитарную помощь находящейся в состоянии войны Украине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджанское государство предоставило финансовую помощь для реконструкции и ремонта приюта Национальной библиотеки Украины для детей.

Выступивший на состоявшемся в библиотеке мероприятии посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев предоставил подробную информацию о гуманитарной помощи, оказываемой нашей страной Украине, выразил готовность Азербайджана и впредь продолжать оказывать помощь Украине в реализации инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов. Посол также отметил, что Азербайджан вносит вклад в реабилитацию детей, пострадавших от войны в Украине. Помощь, выделенная сегодня на реконструкцию и ремонт приюта детской библиотеки, является неотъемлемой частью гуманной политики Азербайджанского государства.

Генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко, выразив благодарность Азербайджанскому государству за поддержку, отметила, что в эти трудные дни Азербайджан поддерживает Украину как дружественная и братская страна. С первых дней войны Азербайджанское государство направляет помощь Украине.

«Помощь библиотечному приюту – это вклад в безопасность детей. Мы высоко ценим этот гуманный шаг Азербайджанского государства», — сказала Алла Гордиенко.

В рамках мероприятия фонду библиотеки были переданы в дар 169 книг об Азербайджане.