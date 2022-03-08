Великобритания откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года. Об этом во вторник сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, передает ТАСС.

«Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем достаточно времени для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании», — написал Квартенг в Twitter. Министр отметил, что королевство будет сотрудничать с США, Нидерландами и странами Персидского залива, чтобы «обеспечить дальнейшие поставки» нефти.

Он также сообщил, что Лондон «изучает возможности для прекращения» импорта российского газа в страну. На текущий момент доля российского газа в королевстве составляет 4%, уточнил министр.