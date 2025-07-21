Евросоюз объявил, что вступление в силу новых ограничений на импорт нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти в третьих странах, введенных в рамках 18-го пакета санкций, будет отложено до 21 января 2026 года, передает Bloomberg.

В минувшую пятницу ЕС опубликовал сообщение, согласно которому он продолжит вводить ограничения на импорт нефтепродуктов из РФ, в первую очередь дизельного топлива, производимых в третьих странах с использованием российского сырья. Исключение, впрочем, вводилось для Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Отсрочка же до января позволит ЕС дать «рынку дизельного топлива некоторую передышку», считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит.

Новая мера ЕС, которую не стали вводить немедленно, де-факто заблокирует один из основных способов обхода Москвой санкций в отношении своих нефтяных поставок, отмечает Bloomberg. После введения в начале 2023 года потолка цен на нефть из РФ крупные покупатели российского сырья, такие как Индия и Турция, получили возможность перерабатывать дешевую российскую нефть, а затем продавать произведенное топливо в Европу.

В I квартале 2025 года две эти страны в общей сложности покупали у России 1,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, а ЕС импортировал из них около 450 000 баррелей дизеля и других нефтепродуктов.

Новые правила ЕС предполагают также, что импортеры топлива должны будут предоставить доказательства, подтверждающие страну происхождения сырой нефти, из которой были произведены нефтепродукты. (moscowtimes.ru)