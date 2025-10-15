Соединенное Королевство запретило ввоз на территорию страны нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российского сырья. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

«Великобритания также объявила о запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти», — говорится в заявлении. Целью этого шага названо сокращение доходов России от экспорта энергоносителей.

В британском внешнеполитическом ведомстве выступили с утверждением, что, исключая российскую нефть с рынка, Лондон «напрямую усиливает свою национальную и энергетическую безопасность». В МИД королевства не уточнили, о каких объемах импорта может идти речь.