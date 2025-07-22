Венгрия не допустит, чтобы руководство Евросоюза запрещало ей использовать российские нефть и газ. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с послами стран ЕС в Будапеште.

«Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать войну [на Украине], они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие. Кроме того, они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште», — написал глава МИД на своей странице в Facebook.