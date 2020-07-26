Брат, ты азербайджанец? Я сказал — нет: малодушие азербайджанского певца потрясло Интернет – ВИДЕО

В то время, как тысячи отважных сыновей и дочерей нашей страны, проживающих по всему миру, выходят на мирные акции, призывая армянских оккупантов остановить агрессию против Азербайджана, вражеская озлобленность изо дня в день переходит всевозможные границы.

Достаточно вспомнить Лос-Анджелес, где армянские провокаторы напали на мирных азербайджанцев, в том числе на женщин и детей, Брюссель, где группа армянских извергов напала на молодого человека по имени Ризван Асланов, заставляла его оскорблять свой народ, а он, окровавленный, согнувшись под пинками озверелых нелюдей, лишь повторял: «Так нельзя. Это не по-мужски». История Ризвана Асланова покорила всех, кто с ней соприкоснулся. Так выглядит герой нашего времени.

К сожалению, рядом с героями зачастую ходят антигерои. Ярким примером постыдного малодушия стал азербайджанский певец Султан Мешадиев, известный в России под творческим псевдонимом «Принц Востока», который умудрился в одночасье разочаровать своих соотечественников, опубликовав видео обращение к «дорогим землякам, азербайджанцам, живущим в Баку, к провокаторам!»,- как он сам выразился.

Видео, опубликованное певцом на его странице в соцсети Facebook, многие пользователи назвали «трусостью» и «плевком в душу азербайджанского народа»:

«Вчера я отвез свой ноутбук на ремонт в павильон, в котором работают и армяне, и азербайджанцы, и русские. Мне посоветовали русских ребят. Когда я объяснял им проблему своего компьютера, в соседнем павильоне стояли армяне. Они услышали мой бакинский акцент и спросили: «Брат, ты азербайджанец?» Я впервые за 12 лет, живя в Москве, испугался сказать, что я — азербайджанец. Я ответил — «Нет». Они сказали, «Но у тебя бакинский акцент». Я отвернулся. Они занялись своим делом».

Далее певец принялся обвинять во всем собственный народ:

«Я ушел оттуда, и мне стало страшно. Из-за таких провокаторов, как вы, мне могли бы создать проблемы, и кто бы потом содержал моих родных, мою семью? Кто бы меня лечил в больнице, если бы я туда попал, как попали очень многие наши ребята в Америке, Европе, Москве? Может быть вы, провокаторы? Никто из вас, сидя в Азербайджане, не помог бы мне. Мы здесь живем все вместе. Нельзя делать такие вещи. А если вы такие смелые и можете драться, то выходите на ринг, или берите оружие и езжайте на границу, стреляйте друг в друга, доказывайте свой дух».

Но и это еще не все. Оказалось, что на днях «Принца Востока» подвозил таксист армянин:

«Что было бы, если бы он меня куда-нибудь завез, и отомстил бы за своего деда (!?- авт.), отца или сына, избил бы меня, или просто обворовал? Кто бы это все мне возместил», — не унимал свои страхи и фантазии Султан, и далее рассказал, как он ведет в Москве азербайджанские свадьбы, на которых бывает много армянских гостей, и как официанты – азербайджанцы обслуживают этих самых армянских гостей:

«Ребята, которые здесь родились, они все дружат с армянами. Это мы знаем про войну, и у нас немножко остался патриотизм. А люди, которые давно живут в России, особенно в Ростове и Сочи, где армян больше чем русских, они все дружат с армянами. И ни одна провокация не помешает им дружить. Из 100 процентов азербайджанцев только пять устраивают драки с армянами в России, и они глупые и тупые. Провокаторы, сидящие в Азербайджане, вам никто ничего не сделает, а нам здесь жить, и отправлять деньги своим семьям в Азербайджан», — завершил артист свою «пламенную» речь.

Комментаторы осудили певца, обвинив его в трусости, лжи, напомнили ему, что провокации всегда исходили и исходят от армянской стороны.

«Я 25 лет жила в Москве. Всегда в Москве гордилась тем, что я – азербайджанка, бакинка, и никогда этого не скрывала. Ни одного слова в видео нет в поддержку наших ребят, которые страдают от армянских провокаторов. Ничего против этого исполнителя не имею, сама не раз присутствовала на мероприятиях, где он пел и веселил народ, но считаю, что ни один азербайджанец не должен позволять себе таких высказываний», — написала пользователь Альвина Алиева.

Под напором подписчиков Султан Мешадиев удалил свое скандальное видео, однако тут же опубликовал статус, пообещав записать новое, «для особо умных».

На удивление многим, певца поддержал рок музыкант Милан Мамедов:

«Лучше ничего не записывай, я прекрасно понял, что ты хотел сказать и считаю, что ты, по сути, прав. Как минимум потому, что ты свободный человек и волен мыслить и делать так, как сам того желаешь. Но наши люди это не поймут… Потому что большинство на эмоциях. Псевдо-патриотизм волной накрывает и потом отпускает. Особенно умиляет, когда пишут женщины, ничего не мыслящие ни в политике, ни в том, как устроен мир. Их патриотические конвульсии пройдут, а тебе там жить. Береги себя. Я тебя знаю, и знаю, какой ты хороший человек. А кто хочет убивать, тот пусть требует войну и идет воевать. Я мог бы много чего написать, но не хочу, потому знаю, что бесполезно».

Хочется ответить Султану и Милану словами нашего другого соотечественника, Джахана Захида, пострадавшего во время недавнего нападения армянской банды на мирных азербайджанцев в Брюсселе:

«С нами все в порядке, чувствуем себя хорошо. Что бы мы ни сделали для Родины – будет мало. Мы готовы пролить кровь за наших шехидов, за нашу Родину, за нашу землю. Наша жизнь принадлежит нашему народу. Мы все делаем так, как подобает азербайджанскому мужчине».

Как говорится, любые комментарии излишни…