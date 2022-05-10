Борис Джонсон в очередной раз подтвердил, что Великобритания поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил в непреклонной поддержке Украины и украинского народа, стремящихся свободно жить в мире на собственной земле, что является правом каждой страны.

Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Twitter.

«На 75-й день от начала нападения украинцы борются с бесстрашной силой и отвагой, отразив российское нападение на Киев, сорвав план вторжения Путина и показав миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, который решил быть свободным. Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободная, и суверенная Украина воскреснет снова», — сказал Джонсон. (tsn.ua)