Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости готов служить в армии. Его слова приводит Daily Mail.

«Не успел я задать себе вопрос, записался бы я сражаться за короля и страну, как у меня уже был ответ. Конечно, я бы с радостью это сделал», — обозначил свою позицию экс-премьер.

Он отметил, что если бы дошло до боевых действий, то он находился бы в землянке с главой британского генерального штаба генералом Патриком Сандерсом.

При этом Джонсон выразил надежду, что все-таки сражаться ему не придется.