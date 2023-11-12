«Спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны, на улицах Лондона можно услышать антисемитские лозунги. Они хотят стереть Израиль с лица земли. В Европе вновь возникает ненависть, которая должна быть искоренена», — прокомментировал бывший премьер Британии Джонсон масштабную антиизраильскую демонстрацию в Лондоне 11 ноября.

Вышеуказанная демонстрация, в которой приняли участие 300.000 человек, стала самой массовой в Европе с начала нынешней эскалации арабо-израильского конфликта. (Азфронт)