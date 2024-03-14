Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что 45-й президент Дональд Трамп поймет невозможность сделки с Владимиром Путиным, если его снова изберут в Белый дом.

Как написал политик в колонке для NV, следует меньше паниковать о возможной победе Трампа на выборах, поскольку он был первым, кто передал вооружение Украине, в отличие от предшественника Барака Обамы.

Джонсон отметил, что Трамп в определенный момент может подумать, что способен вести переговоры с Путиным, но поймет, что ни одна сделка с Путиным невозможна.

«Поэтому я думаю, что в конце концов он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я думаю, что это изменится после президентских выборов», — заявил Джонсон. (unian.net)