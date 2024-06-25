Верховный суд Израиля во вторник постановил, что студенты ешив (учебных заведений для ультраортодоксальных евреев) должны призываться в ряды вооруженных сил страны наравне со всеми, и дал распоряжение правительству начать готовить соответствующий законопроект.
Служба в армии обязательна в Израиле для юношей и девушек, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от военной повинности. Этот вопрос давно служит предметом горячих споров между светскими и ортодоксальными политиками страны.
Верховный суд также запретил государственное финансирование семинарий, учащиеся которых не проходят военную службу.
Эти решения коснутся не только уклада жизни израильской ортодоксальной общины, но и ставят вопрос о дальнейшем существовании нынешнего правительства Израиля — самого религиозного в истории страны. (ВВС)