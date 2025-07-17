Израильская партия ШАС, представляющая интересы ортодоксальных иудеев-сефардов, приняла решение о выходе из правительства в свете споров об обязательном армейском призыве для учащихся религиозных школ.

Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, министры от ШАС сложат полномочия и покинут правительство, но их фракция, имеющая 11 мандатов в 120-местном Кнессете (парламент), продолжит работу в законодательном собрании и его комиссиях, а ее депутаты не будут пытаться развалить парламентскую коалицию и не станут пока поддерживать вотумы недоверия текущему кабмину. Это решение было принято Советом мудрецов Торы ШАС 16 июля.

До этого 14 июля о выходе из коалиции объявили две другие ультрарелигиозные партии, представляющие ашкеназские направления ортодоксального иудаизма — «Дегель ха-Тора» («Знамя Торы») и «Агудат Исраэль» («Союз Израиля»). Вместе они образуют в нынешнем созыве Кнессета блок «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») и в общей сложности имеют 7 депутатских мандатов.

Поводом для этих действий ортодоксальных фракций стало их недовольство из-за промедления с принятием обещанного им партнерами по коалиции законопроекта об освобождении от обязательной службы в армии учащихся ешив — иудейских религиозных школ. До сих пор молодые ортодоксы фактически были освобождены от воинской повинности, их партии хотят закрепить это освобождение на законодательном уровне, а светская часть израильского общества требует в условиях ведущихся непрерывно боевых действий в обязательном порядке призывать ортодоксов в ряды войск.