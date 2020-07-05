Больницы строятся, но мест нет?

Сводки о растущем числе инфицированных коронавирусом в Азербайджане обычно сопровождаются обвинительной тирадой в адрес населения – именно они, несознательные граждане, виноваты в распространении опасной хвори. Любители этого аргумента в праведном негодовании ссылаются на отсутствие в наших больницах мест для больных. Мол, все из-за вас, безответственные граждане!

Первый резон в силу его абстрактности еще можно как-то принять – действительно, население в массе своей не соблюдает карантинной культуры. Хотя, даже с учетом массовых нарушений карантина, рядовые граждане не отвечают за имевшие место трагические ошибки Оперштаба. Второе утверждение – о перегруженности лечебных учреждений рождает вопросы. Ведь даже в сложившейся ситуации, число больных в наших больницах не превышает на данный момент 8 269 человек. При этом в стране выявлено 19 801 случаев заражения коронавирусом, 11 291 человек излечились, 241 скончались, а 8 269 проходят лечение в больницах особого режима, говорится в последних сводках Оперативного штаба при Кабинете министров.

Любопытный факт. Согласно официальной статистике, в 563 больницах страны насчитывается 44 тыс. койко-мест. Получается, что количество койко-мест в пять раз превышает число проходящих лечение пациентов, сообщил на своей странице в соцсети Facebook ученый-экономист Губад Ибадоглу. Ученый недоумевает, почему в таком случае, перегружены лечебные учреждения?

«По официальным данным, на сегодняшний день в 30-ти специализированных больницах прошли лечение более восьми тысяч ковидных больных. В дополнение к существующим 563 больницам за последние три месяца было построено еще пять модульных больниц на тысячу койко-мест. Так в чем же проблема? Почему не хватает мест для больных коронавирусом?», — вопрошает общественный деятель. Неужели завышено число отстроенного больничного фонда? Ведь если взглянуть на официальные сводки, страна сумела перенаправить всю систему здравоохранения на борьбу с коронавирусом — для этого были созданы современные лаборатории для лечения ковидных больных, организовано производство защитных средств, выделены клиники, построены новые больницы модульного типа.

«Что касается средств, выделенных из бюджета, прошлогодние расходы на здравоохранение составили 873,6 миллиона манатов, а в этом году из государственной казны планировалось выделить 1 миллиард 369 миллионов манатов на здравоохранение. Резкое увеличение бюджетных ассигнований было связано с ожидаемым введением обязательного страхования в этом году, — продолжил Губадоглу. – Получается, что есть больницы и есть деньги. Так чего не хватает? Говорят, что мало врачей и медсестер. Между тем, согласно официальной статистике, на 1 января текущего года в стране насчитывалось 32,5 тысячи врачей и 37 630 медсестер. Число работников здравоохранения, включая врачей и медсестер, составило 54 048 человек».

Из-за нехватки мест в больницах национальное правительство приняло решение, согласно которому врачи будут лечить на дому бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Соответствующее изменение внесено в постановление Кабинета министров о карантинном контроле в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем. Документ 12 июня подписал премьер-министр страны Али Асадов, сообщила пресс-служба Кабмина.

Однако по информации специалистов и граждан, амбулаторное лечение почти отсутствует. Заболевшие сообщают СМИ, что медсестры боятся к ним приходить, иные ковидные больные обходятся собственными силами. Также сообщается о проблемах с покупкой препаратов и востребованных противовирусных средств. Выписываемое больным лекарство «Тамифлю» и «Арбидол» в аптеках не найти, но можно купить через фармакологические фирмы в разы дороже.