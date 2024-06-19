Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными, они не отражали реальных мест нахождения мин.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от минной проблемы в мире.

«Армения широко использовала мины не только по военному назначению, но и с целью нанесения ущерба восстановительным и строительным работам Азербайджана после войны, нанесению максимального ущерба темпам работ и людям», сказал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан твердо привержен решению вопроса разминирования территорий, несмотря на то, что это «очень трудоемкий процесс».