Армянские СМИ сегодня раструбили новость со ссылкой на заявление СНБ страны. Согласно информации, армянская сторона в ближайшее время собирается предоставить Азербайджану 8 формуляров по минным картам.

Причем, новость была расписана и обставлена в виде гуманитарного жеста руководства Армении, которое, якобы, остается приверженным решению армяно-азербайджанской проблемы на основе мирного процесса.

Но дело в том, что противная сторона на протяжении многих лет, и даже после 44-дневной войны и окончательной деоккупации азербайджанских земель 19-20 сентября 2023 года, выступала со множеством лживых заявлений. И верить в точность вышеотмеченных формуляров особо не приходится.

Кстати, на « гуманитарный жест» Армении оперативно треагировал МИД Азербайджана, выступив с заявлением.

В нем, в частности, говорится: «Неизбирательное, массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий является одной из главных угроз осуществляемым в постконфликтный период масштабным работам по реконструкции, гражданскому населению, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию.

Помимо того, что эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых на себя Арменией».

В МИД подчеркнули, что азербайджанская сторона неоднократно требовала от Армении предоставления минных карт как до Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период.

«После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стало известно, что точность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала вообще отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на наших территориях закопано 400 000 мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион»,- отмечается в заявлении.

Так можно ли верить в достоверность обещанных формуляров? С этим и другими вопросами # обратилось к азербайджанскому политологу, депутату Милли Меджлиса Расиму Мусабекову.

— Как вы знаете, Армения обещала в ближайшее время передать Азербайджану 8 формуляров по минным картам. Как вы считаете, насколько можно верить в их достоверность? Если учесть, что до этого, точность переданных карт составила лишь 25 %…

-Достоверность новых формуляров по установленным минам должна быть проверена после их представления военными специалистами. Допускаю, что она может оказаться стопроцентной. Но обращаю внимание, что 8 новых формуляров – это ничтожное количество к представленным ранее более чем 900 формулярам минных полей, достоверность которых оказалась около 25 процентов. Так что новые формуляры общую картину не изменят.

— Армянская сторона данный шаг пытается представить как гуманитарный жест. Но, это скорее похоже на некую пиар-кампанию, направленную на то, чтобы убедить международную общественность в приверженности к миру. Вы согласны с этим мнением?

-Понятно, что из каждого своего шага в части предоставления карт минных полей армянская сторона старается извлечь для себя позитивные имиджевые дивиденды. Ведь именно на армянах лежит ответственность за то, что на этих минах после прекращения военных действий пострадало более 350 азербайджанцев, в абсолютном большинстве мирных граждан, из которых 65 человек погибли, а остальные получили тяжелые увечья.

Хотя международные организации и СМИ под влиянием армянских лоббистов предпочитают разглагольствовать о пострадавших армянах, но не реагировать на жертв минного террора не могут и призывают власти Армении к конструктивным действиям.

— СНБ Армении в своем заявлении отметила, что будет продолжена работа по опросу среди «военнослужащих Карабаха», на основе чего будут составлены новые карты. Но карабахские боевики как раз заинтересованы в том, чтобы нанести как можно больший вред азербайджанской стороне…

-Военной необходимости в утаивании карт минных полей после сентябрьской капитуляции остатков армянских вооруженных сил и полного вывода их с территории Карабаха, более нет. Ранее они не только использовали прежние минные поля, но и устанавливали дополнительно для формирования новой так называемой «линии соприкосновения».

Теперь им прикрывать нечего, так как вслед за незаконными вооруженными формированиями территорию Азербайджана покинули и карабахские армяне.

Армения нуждается в сотрудничестве с Азербайджаном в поиске останков лиц, числящихся без вести пропавшими, как в ходе 44-дневной войны, так и во время поспешной эвакуации карабахских армян в сентябре прошлого года.

Кстати, и Азербайджан все еще ожидает от армян сведений в отношении нескольких тысяч лиц, числящихся пропавшими еще в ходе первой карабахской войны. Так что, в гуманитарном сотрудничестве заинтересованы обе стороны.