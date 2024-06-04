«Национальный демократический альянс» во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди получил большинство мест в нижнюю палату парламента – Лок Сабхи, но гораздо меньше, чем показывали экзит-полы.

По итогам выборов, которые длились семь недель, НДА забирает 290 мест, причём 243 из них выигрывает партия Моди – «Бхаратия Джаната». Большинство экзит-полов, результаты которых опубликовали только после завершения всего голосования, показывали, что НДА получит больше 360 мест – две трети палаты. Это позволило бы Моди провести поправки в Конституцию страны. Тем не менее, простое большинство НДА в палате позволит Моди стать премьер-министром Индии в третий раз.

Напротив, оппозиционному блоку INDIA опросы сулили порядка 150 кресел. По итогам подсчёта он забирает 228. Правящая партия впервые за десять лет столкнётся с настолько сильной оппозицией. Всего в нижней палате 543 места. Сейчас 342 из них у НДА, 119 – у INDIA.

«Это справедливая оценка – сказать, что 400 мест на данный момент, конечно, выглядит далёким. Но нам нужно подождать… чтобы получить окончательное представление о количестве мест, ведь экзит-полы говорят о нашей разгромной победе», – сказали в НДА после публикации распределения мест.

По данным ЦИК Индии, прошедшие выборы стали самыми крупными в мировой истории: право проголосовать было почти у миллиарда человек – и 642 миллиона его реализовали.

Выборы проходили в период сильной жары: температура в некоторых районах достигала 50°C. Из-за жары погибли десятки избирателей и сотрудников избирательных комиссий. (svoboda.org)