Индийский рынок акций достиг рекорда в понедельник благодаря растущей уверенности в том, что победу на выборах одержит партия премьер-министра Нарендры Моди, пишут западные СМИ.

Это позволит Моди остаться во главе правительства на третий срок, что, по мнению экспертов, позитивно скажется на экономике страны, поскольку его экономическая стратегия ориентирована на развитие инфраструктуры и рыночные реформы.

Фондовый индекс BSE Sensex в ходе торгов поднимался до рекордной отметки 76738,89 пункта. Сейчас он находится около 76347 пунктов, что на 3,2% выше уровня на закрытие рынка в пятницу.

Индекс Nifty 50, в расчет которого входят акции крупнейших компаний страны, увеличился на 0,2%.

Рупия укрепилась на 0,6% по отношению к доллару США, а доходность 10-летних гособлигаций Индии снизилась до 6,95% годовых с 6,98% в пятницу.

Моди в выходные выразил уверенность в том, что его партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) одержала уверенную победу на парламентских выборах. Это заявление Моди он сделал после публикации результатов экзит-полов, по которым БДП действительно добилась уверенной победы. Опросы, обработанные телеканалом NDTV, показали, что БДП получит более 350 мест в 543-местной нижней палате парламента. У оппозиционного альянса INDIA — чуть более 120 мест.