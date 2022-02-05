Российские власти хотят создать «жестокий марионеточный режим» после якобы «вторжения» на территорию Украины , включив страну в состав Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом в пятницу, 4 февраля, пишет немецкое издание The Biild со ссылкой на отчет внешней разведки.

Отмечается, что армия России якобы намерена «уничтожить войска Украины в полевых условиях» после того, как будет преодолена российско-украинская граница, после этого в планах Москвы якобы осадить крупные города и активизировать там размещенные заранее агентурные ячейки, они должны будут договориться с пророссийским руководством «о капитуляции и сдаче» городов.

«После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут «Народную раду» из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот фиктивный орган позволил бы создать на Украине марионеточный режим», — говорится в публикации.

Издание пишет, что в настоящее время в ФСБ якобы работают над созданием пророссийских групп для развертывания на Украине.

По мнению немецкой разведки, новое правительство объявит ЧС, местные жители поделятся на приверженных Кремлю и несогласных. После полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России.

в публикации говорится, что «нападение» на Украину может состояться уже в феврале, во всяком случае не позднее марта, если президент России Владимир Путин «не передумает».

Посольство России в комментарии Bild назвало информацию в публикации «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось комментировать ее.