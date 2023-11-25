Власти США и Германии хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет в пятницу, 24 ноября, в статье издания Bild военный обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ.

По задумке США и Германии — крупнейших доноров военной помощи Украине — Киев должен подойти к переговорам в «стратегически выгодной переговорной позиции», чтобы обсуждать с Кремлем «суверенитет и территориальную целостность», утверждает Bild.

Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия, утверждает Bild. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

«Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры», — объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

По словам собеседника издания, министр обороны Германии Борис Писториус выступает против подобной тактики и поддерживает поставки вооружений, но «у него связаны руки». Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), утверждает издание. «Становится все более очевидным, что ведомство федерального канцлера не верит в победу Украины и вообще не хочет ее. Пакет вооружений, который Писториус привез в Украину, не является выражением цели «Украина должна победить». Скорее, это символизирует то, что поддержки так мало, что Украину толкают на переговоры», — заявил он Bild. (DW)