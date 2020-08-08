Беспорядки продолжаются: в Бейруте протестующие штурмуют Министерство энергетики

Участники антиправительственной демонстрации поджигают машины, забрасывают камнями стражей правопорядка и штурмуют правительственные здания.

По последним данным, как передает ливанский телеканал Lebanon 24, активисты пытаются захватить Министерство окружающей среды, прорваться в Ассоциацию ливанских банков и Министерство энергетики.

Напомним, ранее в ливанской столице, в городе Бейрут, в субботу, 8 августа, демонстранты заняли здание МИД. Протестующие уже успели уничтожить портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИДа своей штаб-квартирой.

Кроме этого, постройке министерства иностранных дел грозит обрушение. Всех, кто, находится внутри просят покинуть здание в целях безопасности. Ранее из-за взрыва оно пострадало и теперь грозит обрушиться на людей.

Сайт kp.кг сообщал о ЧП в порту Бейрута. В результате происшествия погибли более 150 человек, несколько тысяч получили ранения. Больницы города переполнены, власти стран принимают помощь от других стран, в том числе и от России.