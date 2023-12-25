Ливанское шиитское движение «Хезболлах» видит происходящее в Газе и «хорошо понимает», что это «может быть сделано и в Бейруте». С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Йоав Галант, отметив, что Израиль «не хочет такого сценария», но не оставит жителей своего севера без защиты.

«Хезболлах» смотрит на то, что происходит в Газе, и прекрасно понимает — то, что мы сделали в Газе, может быть сделано и в Бейруте», — распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского МО. «Мы не хотим такого сценария, но мы не оставим жителей [севера Израиля] без защиты и вернем их в свои дома», — добавил министр, отметив, что Израиль «не допустит возвращения к прежней ситуации [на границе с Ливаном]», которая существовала до нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа 7 октября».