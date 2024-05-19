Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

«Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

Израильская наземная операция в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, продолжится при участии дополнительных войск. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.

«К наземной операции в Рафахе присоединятся дополнительные войска. Ряд туннелей в этом районе уже разрушен», — приводит его слова ТАСС.

Одновременно стало известно, что лидеры стран, входящих в состав Лиги арабских государств (ЛАГ), в итоговой декларации саммита организации в Манаме (который проходит сейчас) потребуют от ООН ввести миротворцев на палестинские территории. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, проект документа, который может быть принят по итогам 33-го саммита ЛАГ, предусматривает, что Совет Безопасности ООН несет непосредственную ответственность за реализацию принципа двух государств при решении палестинского вопроса. Кроме того, он должен будет, в соответствии с декларацией, добиться реализации принятых им резолюций по установлению в секторе Газа режима прекращения огня на постоянной основе.

Какие варианты развития ситуации видятся наиболее вероятными в складывающейся обстановке? Допустит ли Израиль ввода неких миротворцев до завершения операции против ХАМАС?

Своим мнением об этом поделились с # известные израильские эксперты.

Журналист и историк Шимон Бриман:

— Израиль, безусловно, продолжит операцию в Рафиахе, потому что там остаются последние 3-4 батальона исламских террористов ХАМАСа. Разгром этих боевиков и взятие Рафаха под контроль Израиля вместе со взятием под контроль так называемой «линии Филадельфии» вдоль границы с Египтом — это финальный и стратегически важный этап по ликвидации военной и политической власти ХАМАСа в секторе Газа. Эта задача настолько важна для выживания и дальнейшей безопасности Израиля, что наша страна будет продолжать данную военную операцию даже без помощи США. У нас уже появилась шутка на стэндап-шоу: «Байден отказывается давать Израилю «точные авиабомбы». Окей, будет тогда использовать в Рафахе неточные бомбы». В целом, позиция администрации демократов вызывает у большинства израильтян ощущение сознательного вредительства со стороны команды Байдена. Эти люди в Вашингтоне мешают Израилю победить — в надежде, что это поможет Байдену получить мусульманские голоса в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин на выборах в ноябре 2024 года.

Что касается любых миротворцев — от ООН или от ЛАГ, это всё является нереальным развитием событий. Израиль никогда не передаст свою собственную безопасность в зависимость от иностранных «миротворцев». Тем более, что Израиль имеет почти 70-летний опыт бесполезности и даже вредительства со стороны «синих касок» ООН, которые никогда не защищали Израиль и в критические минуты просто уходили в сторону.

Так было, например, в 1957 году, когда Израиль под гарантии ООН вывел войска из сектора Газа: сначала туда вошли миротворческие войска ООН, а через пару месяцев они сдали все позиции египетской армии, которая оккупировала Газу.

Так было в мае-июне 1967 года, когда армия Египта заблокировала проливы в Красном море, а миротворцы ООН и пальцем не пошевелили против блокады Израиля.

В 2005 году ооновские войска в Южном Ливане не мешали террористической организации «Хизбалла» обстреливать Израиль тысячами ракет.

Поэтому нет никакого доверия к этим «миротворческим силам» — они просто получают высокие зарплаты и хотят отсидеться в тишине и покое. Для Израиля ликвидация власти ХАМАС и превращение сектора Газа в зону, которая не несёт угрозы жителям еврейского государства, является вопросом жизни и смерти. Мы выбираем жизнь. И поэтому моя оценка будущего сценария развития событий после разгрома ХАМАСа — это военная оккупация сектора Израилем как минимум на несколько лет для полной зачистки этого района от инфраструктуры террора.

Аналитик, журналист Михаил Гуревич:

— Я разложу свой комментарий на две части. Первая касается заявлений премьер-министра Нетаньяху. В целом в Израиле к этому относятся скорее как к фигуре речи, нежели действительно как к перспективе остаться один на один не только с ХАМАС, с «Хизбаллой», с хуситами и другими прокси-группировками, которые явно спонсируются Ираном. Израиль традиционный союзник США. Помощь Израилю – часть американского законодательства, и просто так это отменить Байден своими распоряжениями не в силах. Он может задержать ее, но согласно имеющейся информации, в общем-то, всё вооружение поставляется и, по большому счету, это была некоего рода словесная интервенция, сделанная ради сиюминутных предвыборных прихотей. Собственно говоря, было сказано, что Америка не будет поставлять какие-то форматы вооружений в случае, если Израиль начнет широкомасштабную операцию в Рафахе. Возможно, именно поэтому все решения израильского правительства о действиях в Рафахе сопровождаются такими формулировками как «ограниченная», «частичная операция», «только в восточной части Рафаха», и т.д. И это вполне устраивает американцев. Оружие поставляется, тем более что нужно понимать — на территории Израиля находится один из самых крупнейших складов американской армии, и поставки вооружений происходят не путем доставки самолетами из-за океана, а просто путем переноса с одних складов в другие. Собственно, глубинные бомбы, о которых говорилось, что они задержаны, для ведения борьбы с ХАМАСом в Газе уже не требуются. Они, безусловно, будут нужны в случае эскалации в южном Ливане, с «Хизбаллой». Но это будет уже совсем другая история. А для продолжения операции в Рафахе достаточно того вооружения, которое поставляется.

Надо отметить, что и многие в Америке высказали президенту Байдену неудовлетворение подобного рода заявлениями, потому что в том числе и демократические сенаторы и конгрессмены, которым предстоит переизбираться в ноябре, занимают скорее произраильскую позицию. Соответственно, на Байдена давят со всех сторон. Кроме того, напомню, что пакет помощи, который был утвержден Конгрессом и подписан президентом, был принят практически при двухпартийном, если не консенсусе, то таком подавляющем большинстве, что говорит о том, что Израиль продолжает оставаться межпартийным консенсусом в американской политике и помощь еврейскому государству не так кардинально зависит от того, кто находится у власти.

Кроме того, заявления Нетаньяху во многом играют на внутреннюю улицу. Если у Байдена впереди выборы, то у нашего премьера очень многое зависит от стабильности его действующей коалиции. Ему нужно постоянно подчеркивать воинственность и готовность идти до конца именно для того, чтобы крайне правые радикалы в лице министра финансов Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, которые представляют праворадикальные партии, не вышли из коалиции и тем самым не лишили правительство парламентского большинства. Так что во многом я отношусь к этим заявлениям как к словесным интервенциям, как с американской стороны, так и с израильской.

Касательно того, что Совбез ООН должен каким-то образом какие-то решения проводить, это, безусловно, как бы пожелания со стороны ЛАГ. Это скорее попытка скинуть с себя какую-либо ответственность и найти крайнего. ООН в этом смысле весьма удобен, потому что включает в себя все страны мира, а как известно – то, что принадлежит всем, не принадлежит никому. На ООН можно кивать при любых обстоятельствах, что ЛАГ и сделала.

Касательно международного корпуса каких-то миротворцев, то здесь вопрос для Израиля заключается в двух моментах. Первый – кто составит основу этого корпуса? Израиль в принципе, не под эгидой ООН, но в целом готов говорить о некоем формате американо-саудовско-эмиратско-египетского военного сотрудничества, который наряду с сохранением за ЦАХАЛом права свободы действий в секторе, возьмут на себя контроль за густонаселенными районами проживания палестинцев в Газе. Второй момент – каков будет мандат у этих подразделений? Потому что если это будет напоминать Временные силы ООН (UNIFIL), которые базируются на северной границе, то смысла в таких вооруженных силах нет никакого. То есть, террористы могут на их глазах копать тоннели, вооружаться и делать всё, что угодно, а они будут ограничены исключительно правом сообщать, рапортовать об этом, и только. По сути, безусловно, просто завести каких-то мирных, ни к чему не способных и не имеющих никаких полномочий миротворцев – в этом нет никакой заинтересованности у Израиля. Надо сказать, что в этом же нет заинтересованности у ХАМАСа, который неоднократно заявлял, что в Палестине, в том числе в секторе Газа, будет исключительно палестинское руководство и палестинские вооруженные силы. То есть, таким образом, миротворцы без соответствующего мандата, да еще под эгидой ООН, не отвечают интересам ни ХАМАСа, ни Государства Израиль. При этом о каких-то силах, которые способны будут удержать ситуацию в секторе, Израиль готов вести речь, и в общем многие израильские политики об этом открыто говорят, и явно переговоры за кулисами об этом происходят.

Другое дело, что арабские страны (прежде всего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые, как считается, будут если не возглавлять эти вооруженные силы, то как минимум их спонсировать) выставляют два условия. Первое заключается в том, чтобы Израиль сформулировал какое-то свое мнение относительно будущего палестинского государства. Причем речь идет, возможно, не только о каком-то согласии с его созданием, а хотя бы о согласии на разговоры на эту тему. Второе условие – требование арабских монархий Залива, чтобы американские войска не просто прикрывали этот корпус, но и возглавили его на земле. А американцам после истории в Афганистане и Каире, явно не хочется завязнуть в еще одном ближневосточном болоте, где перспективы крайне неясны. Даже вот вчера был запущен, наконец-то, временный пирс, через который поставляется теперь частично гуманитарная помощь, но американцы в объявлении об этом подчеркнули, что нога ни одного морского пехотинца не ступила на землю Газы. А если выполнять требования арабских стран, то надо будет не только ступить, но и, по сути, возглавлять их военных на местах. Как решат этот клубок проблем — об этом пока и идут переговоры.