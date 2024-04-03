Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после проведения оценки ситуации с безопасностью, решило увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает gazeta.ru, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

«После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена стремится «надавить» на конгресс для одобрения продажи и поставок Израилю американских самолетов F-15 на сумму $18 млрд.