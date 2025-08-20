Израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках подготовки <…> сегодня утром было отдано около 60 тысяч приказов о призыве резерва. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.