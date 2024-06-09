Министерство обороны Германии планирует значительно увеличить число резервистов бундесвера. Как и во времена холодной войны, они будут обучаться и оснащаться таким образом, чтобы усиливать или заменять действующие подразделения во время военных операций, сообщает в воскресенье, 9 июня, агентство dpa со ссылкой на заместителя генерального инспектора бундесвера и уполномоченного по делам резервистов Андреаса Хоппе.

При этом целью является создание основного контингента резервистов до 60 тысяч человек, которые будут квалифицированы для выполнения конкретных задач. В настоящее время этот показатель составляет около 44 тысяч человек. Минобороны Германии прогнозируют, что в ближайшие годы бундесвер будут ежегодно покидать более 10 тысяч военнослужащих, которые могут стать резервистами.

Кроме того, ведомство проверяет число граждан, которые в случае необходимости в обороне страны могут быть призваны на военную службу вне основного военного резерва. Речь идет о мужчинах и женщинах, которые служили в бундесвере, но не являются резервистами. Как отмечает dpa, это большое число граждан, но оно сокращается после того как в Германии в 2011 году отменили всеобщую воинскую повинность.

«Есть разные цифры в этой связи. Мы предполагаем, что есть около 800 тысяч человек, которые могут быть привлечены к службе», — указал Хоппе. По его словам, это все, кто когда-либо служил в бундесвере и еще не превысил допустимые возрастные границы.

«Мы должны адаптировать военный резерв к текущим вызовам в сфере безопасности, чтобы он мог адекватным образом поддерживать бундесвер в выполнении им задач национальной обороны и обороны альянса», — указал Хоппе. (DW)