Министерство обороны Германии увеличит количество резервистов вооруженных сил (бундесвера) до 60 тыс. человек.

Заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе сообщил, что эти резервисты должны быть обучены и вооружены, как было во времена «холодной войны», в него должны войти и мужчины, и женщины, пишет Zeit.

«Без резерва не получится. Мы видим это в Украине. Это должно проникнуть в голову каждому. Структуры должны быть такими, чтобы эти резервные подразделения могли быть интегрированы в действующие силы», — отметил он.

«Мы должны адаптировать резерв к настоящим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны НАТО», — сказал Хоппе.

В прошлом году численность бундесвера составляла около 182 тыс. военных, а резервистов — 34 тыс. При этом, командование НАТО потребовало увеличить состав вооруженных сил Германии до 272 тыс. на случай применения ст. 5 устава НАТО.