Министерство обороны ФРГ намерено закупить у концерна Rheinmetall больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось до сих пор. Уже заключенный рамочный контракт с Rheinmetall на сумму 880 млн евро планируется расширить на закупку еще как минимум 200 тысяч снарядов калибра 155 мм, сообщил во вторник, 4 июня, еженедельник Der Spiegel со ссылкой на письмо министерства обороны ФРГ комитету бундестага по бюджету.

Такие снаряды предназначены преимущественно для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Заказ будет оформлен так, чтобы обеспечить производство боеприпасов в самой Германии. Rheinmetall в настоящее время строит новый завод в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.

С помощью нового заказа у Rheinmetall министерство обороны собирается восполнить нехватку боеприпасов в арсенале бундесвера. Новый завод в Унтерлюсе сделает Германию более независимой от глобальных цепочек поставок. «Отечественная производственная линия отвечает нашим интересам в сфере безопасности», — подчеркивается в письме Минобороны ФРГ.

Помимо этого, внутреннее производство избавит Германию от любых иностранных предписаний. Здесь речь идет прежде всего о возможности новых поставок вооружений Украине, обороняющейся от российской агрессии. Сторонники Украины в последние месяцы отчаянно пытались изыскать боеприпасы для Украины. Иностранные партнеры зачастую отказываются от продажи снарядов калибра 155 мм, поскольку по правовым или политическим причинам не могут поставлять их в страну, находящуюся в состоянии войны.

Российское вооруженное вторжение в Украину вызвало резкое усиление спроса в оборонной промышленности, которая насущно необходима для усиления бундесвера, войск НАТО и поставок вооружений Украине, отмечает Der Spiegel. (DW)