Великобритания потратит £150 млн ($200 млн) на закупку подводных беспилотников для обнаружения мин.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, современные морские дроны могут быть использованы для разминирования в Черном море, а также для охраны критически важных подводных объектов, таких как кабели или трубопроводы. Согласно контракту, размещенному Минобороны Соединенного Королевства, на который ссылается издание, на начальном этапе планируется приобрести 24 подводных дрона. Их характеристики не указывают, однако можно сделать вывод, что стоимость каждого устройства составит около £6 млн (свыше $8 млн).

Издание цитирует Минобороны, где заявили, что беспилотные корабли «передвигаются быстрее и обеспечивают большую точность, чем корабли для поиска мин с экипажем».