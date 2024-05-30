Водители такси будут сдавать экзамены в Государственном экзаменационном центре.

Об этом Азертадж сообщила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

«В соответствии с изменением законодательства водители, осуществляющие внутренние пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом общего пользования, а также водители такси проходят специальную подготовку по профессиональной деятельности, поведению и особенностям режима труда и отдыха. Оценку результатов специальной подготовки будет осуществлять Государственный экзаменационный центр», – отметила она.

По ее словам, по результатам оценки Государственный экзаменационный центр представит документ, действительный в течение 7 лет. В настоящее время ведутся переговоры с соответствующим государственным органом относительно проведения указанных экзаменов, проведение экзамена планируется в летние месяцы.