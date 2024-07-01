В Азербайджане число водителей, получивших разрешение на деятельность такси («пропускное удостоверение» и «пропускную карту»), составило 11 696.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

«Число прошедших тренинги водителей составило 24 482 человека», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 марта текущего года Кабинет министров утвердил «Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках», согласно которым в Азербайджане с первого июля запрещено предоставлять услуги такси на автомобилях старше 15 лет. Помимо этого, автомобили такси должны быть белого или красного цвета, а водители должны получить разрешение на деятельность такси. С сегодняшнего дня в стране запрещена деятельность в качестве такси автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 15 лет.